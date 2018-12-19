Украинским морякам скостили срок

Верховный суд Крыма постановил оставить под стражей четырех украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд отказался удовлетворить апелляции адвокатов в отношении моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова. Они утверждали, что их подзащитные должны быть признаны военнопленными, согласно Женевской конвенции 1949 года. Прокурор ответил, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, следовательно, к морякам нельзя применить этот статус. Адвокат одного из них не исключил возможности подать жалобы в Европейский суд по правам человека.

Верховный суд также устранил техническую ошибку, допущенную судом первой инстанции. «Уточнили дату окончания срока содержания под стражей в качестве меры пресечения и указали исчисление содержания под стражей не в днях, а в сутках, как требует норма УПК», — сказала судья Алла Овчинникова. Так, срок пребывания под стражей истечет 24, а не 25 января, как указывалось ранее.

24 украинских моряка, находившиеся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» ВМС Украины, были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

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