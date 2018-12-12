Захваченный украинский моряк добился отключения ненавистного «Русского радио»

Адвокат Александра Маркова в среду, 12 декабря, посетила арестованного российским судом украинского моряка Андрея Эйдера, содержащегося в СИЗО «Матросская Тишина». О состоянии здоровья 18-летнего моряка, раненного в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября, она рассказала в Facebook.

По ее словам, получивший осколочное ранение ног Эйдер передвигается без костылей, но хромает, а один из осколков не удален до сих пор. Несмотря на это, моряк «выглядит достаточно бодро, держится очень достойно и мужественно».

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Также Маркова сообщила, что Эйдеру больше не приходится слушать «Русское радио», в ненависти к которому он признался ранее — теперь в его камере звучит музыка с радиостанции «Европа Плюс». «После предыдущих публикаций в СМИ по поводу радио Андрей шутит и надеется, что не испортил "Русскому радио" рейтинги», — добавила Маркова.

Эйдер и еще 23 украинских моряка были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. В тот день три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

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