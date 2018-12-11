«Русское радио» ответило уставшим от него украинским морякам

Ведущая «Русского радио» Алла Довлатова заявила, что в ротации радиостанции есть композиция на украинском языке. Так она ответила на жалобу содержащихся в СИЗО украинских моряков на отрезанность от внешнего мира. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Довлатова отметила, что появление такой песни в эфире — первый случай в истории «Русского радио». «Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет», — сказала ведущая.

Также Довлатова упомянула, что почти половина исполнителей в эфире радиостанции имеют украинское происхождение. «Ребята очень талантливые», — добавила она.

В заключение Довлатова заметила, что рада популярности «Русского радио» в местах лишения свободы. Она назвала это доказательством позитива, который дарит радиостанция.

Ранее военные, содержащиеся в следственном изоляторе «Матросская Тишина», пожаловались на то, что они полностью отрезаны от общения с внешним миром. По их словам, им ничего не известно о судьбе задержанных коллег. Моряк Андрей Эйдер отметил, что успел за это время возненавидеть песни на «Русском радио», однако в СИЗО «доступно только оно».

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