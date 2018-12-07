В России рассказали о судьбе арестованных украинских моряков

Украинские моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе, останутся под стражей до окончания разбирательства. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится (...), тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров отметил, что сейчас моряков посещает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Он добавил, что их здоровью ничего не угрожает.

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Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. В ведомстве утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими. 24 моряка были отправлены под стражу на два месяца.

В ответ на это Украина ввела временное военное положение в ряде регионов, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки». Киев не признает российский статус Крыма. Украинские власти считают полуостров и воды вокруг него своими.

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