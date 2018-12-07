Украинских моряков сравнили с рвущимися в США мигрантами

Россия в отличие от США не приказывает убивать нарушителей границы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совете министров иностранных дел ОБСЕ, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр указал, что украинские моряки в Керченском заливе нарушили международное право и российские законы. Он подчеркнул, что они вторглись в территориальные воды и отказывались их покидать.

«Это преступление, которое, я думаю, в любой стране считается таковым. Посмотрите: на границе США с Мексикой, там просто приказ отдан стрелять на поражение любого, кто пересечет границу. Мы так не поступали», — подчеркнул глава МИД.

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Он также рассказал о судьбе арестованных.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. В ведомстве утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими. 24 моряка были отправлены под стражу на два месяца. В ответ на это Украина ввела временное военное положение в ряде регионов, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

22 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что именно он дал военным добро на использование летального оружия против мигрантов на границе с Мексикой. Он отмечал, что военные могут применять силу и открывать огонь на поражение, если это необходимо.

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