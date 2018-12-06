Белоруссия испугалась мировой войны из-за инцидента в Керченском проливе

Инциденты наподобие того, что случились в Керченском проливе, повышают вероятность масштабного военного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Милане. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

По словам Макея, произошедшее в Керченском проливе — это «красная линия», за которой следует «точка невозврата». Он подчеркнул, что подобные случаи в прошлом приводили к мировым конфликтам.

«Урегулирование украинского конфликта — ключевой вопрос безопасности в Европе. Некоторые даже говорят, что Донбасс – это вопрос политического порядка в Европе. К сожалению, последние события вызывают серьезную озабоченность», — сказал он.

Министр также добавил, что Белоруссия приложит все силы для урегулирования кризиса. В частности, страна готова подготовить площадку для работы Трехсторонней контактной группы в Минске.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

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