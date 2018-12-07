США открестились от военного ответа на инцидент в Керченском проливе

Разговоров о возможном военном ответе США на действия России в Керченском проливе на данный момент не ведется. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе в Азовском море», — сказал Данфорд.

По его словам, отношения США с Украиной основаны прежде всего на помощи в реформировании вооруженных сил и обеспечении обороны страны. Однако Данфорд отметил, что его работа заключается также в том, чтобы у американского лидера Дональда Трампа «были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил».

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

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