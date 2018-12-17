Объяснено присутствие сотрудников СБУ на захваченных ФСБ украинских катерах

Задержанные 25 ноября в районе Керченского пролива сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), находившиеся на судах Военно-морских сил (ВМС) Украины, выполняли контрразведывательные задания. Об этом представитель ведомства сообщил агентству «Украинские новости».

«Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ», — объяснили спецслужбы.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона не обращалась к украинской с предложениями по обмену сотрудников СБУ, задержанных в ходе инцидента.

24 украинских моряка, находившиеся на борту катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» ВМС Украины, были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

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