Воевавший в Донбассе россиянин скончался в украинской тюрьме

Гражданин России Валерий Иванов, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), скончался в украинской тюрьме. Об этом сообщила Луганскому информационному центру Ольга Кобцева, представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы.

По словам Кобцевой, за несколько дней до смерти Иванов был избит охранниками колонии Дрогобыча, расположенной во Львовской области Украины. В декабре 2017 года россиянина планировали обменять на украинских военнослужащих в рамках минских соглашений, однако в последний момент его фамилия была вычеркнута из списка Ириной Геращенко, которая представляет в гуманитарной подгруппе украинскую сторону.

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Представитель российского посольства в Киеве подтвердил эту информацию, передает ТАСС. Точные причины гибели россиянина не называются. Как подчеркнули в диппредставительстве, случай находится на контроле генконсульства России во Львове, ведется следствие.

Взаимный обмен пленными и между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса идет в рамках Комплекса мер по реализации минских соглашений. Он был подписан 12 февраля 2015 года. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса и конституционную реформу на Украине.

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