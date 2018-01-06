В Киеве испугались вражеских агентов среди освобожденных из плена украинцев

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что среди украинцев, освобожденных из плена самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, могут быть «завербованные агенты». Видео доступно на YouTube (с 04:48).

«Могут быть [среди освобожденных] и завербованные. Для этого есть психологические тесты, благодаря которым абсолютно четко распознается человек. Очевидно, что после случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду», — сказал он.

В Донбассе 27 декабря состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными. Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен самопровозглашенные республики отдали 73 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!