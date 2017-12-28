Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка

Освобожденный в рамках состоявшегося 27 декабря масштабного обмена пленных харьковчанин Вадим привез с собой в ЛНР кошку по имени Елизавета. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Я взял ее котенком в апреле месяце. Она жила со мной в тюрьме и была моим единственным позволенным «антидепрессантом». Говорил ей, что заберу ее с собой на волю, на свободу, и я ее забрал», — рассказал Вадим.

В среду в Донбассе состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными. Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен непризнанные республики отдали 73 человек.

Инициатива обмена пленными обсуждалась 15 ноября в ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и руководителями донбасских республик.

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