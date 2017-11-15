Путин впервые провел переговоры с лидерами ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в среду, 15 ноября, в первый раз провел переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что президент России обсудил с главами ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким — инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука относительно обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса.

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Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука. Пресс-секретарь президента добавил, что инициатива нашла поддержку и у руководства ДНР и ЛНР. Также Захарченко и Плотницкий обратили внимание на то, что вопрос предстоит дополнительно проработать с представителями Украины, указал Песков.

О намерении Путина побеседовать с руководством ДНР и ЛНР стало известно в среду.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта на юго-востоке страны. При этом взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.