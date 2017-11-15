Путин пообещал поговорить с лидерами ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможность обмена пленными с украинской армией. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает ТАСС.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

«Я сделаю все, что от меня зависит», — сказал глава государства на встрече с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком в Ново-Иерусалимском монастыре.

Медведчук напомнил, что стороны не обменивались пленными уже 14 месяцев, и попросил Путина «проявить гуманизм и обратиться к главам непризнанных республик провести этот обмен, как первый этап обмена «всех на всех». По его мнению, это «был бы очень серьезный шаг и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира в Донбассе».

В начале сентября в Киеве сообщили, что в плену у ополченцев Донбасса находятся 144 украинца.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта на юго-востоке страны. При этом взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.