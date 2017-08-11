СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла в заложники дочь военнослужащей Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает пресс-служба министерства госбезопасности ЛНР.

«Вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям [военнослужащей] Марины Гайко сотрудники спецслужбы пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР», — отмечают в МГБ.

Дочь Гайко находилась на каникулах у бабушки, которая проживает на подконтрольной Киеву территории.

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В июле сообщалось о том, что СБУ задержала одного из командиров бригады ополчения ЛНР. Ему было предъявлено обвинение по статье «Террористический акт».

В июне в Луганской области во время выполнения боевого задания без вести пропал полковник Национальной гвардии Украины Александр Бойко. По информации Киева, он попал в плен к ополченцам. По информации украинской стороны, попытка решить вопросы обмена и освобождения полковника не привела к положительным результатам.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в регионе. При этом взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.

