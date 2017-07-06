В СБУ заявили о задержании одного из командиров бригады ополчения ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из командиров бригады ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в четверг, 6 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что задержанный служил во второй отдельной гвардейской мотострелковой бригаде второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР, отвечал за боеготовность подразделения. Ему предъявлено обвинение по статье «Террористический акт».

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В июне в Луганской области во время выполнения боевого задания пропал без вести полковник Национальной гвардии Украины Александр Бойко. По информации украинских силовиков, он мог оказаться в плену у ополченцев. Как сообщалось, попытки решить вопросы обмена и передачи полковника не привели к положительным результатам.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в Донбассе. Взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.