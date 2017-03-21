В СБУ назвали число освобожденных военнопленных за время конфликта в Донбассе

За время военного конфликта в Донбассе освобождены или найдены 3136 пленных украинских военнослужащих, еще 416 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит, передает «5 канал».

«К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день, незаконно удерживаются в Донецке и Луганске 118 наших героев», — сказал представитель СБУ. По его словам, из них в списки на обмен военнопленными внесены около 60 человек.

Тандит также отметил, что впервые называет общее число украинских пленных за все время конфликта в Донбассе.

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25 февраля депутат Верховной Рады Надежда Савченко подвела итоги визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), в ходе которого посетила пленных украинских силовиков. По словам парламентария, они живут в обычных тюремных условиях, чувствуют себя хорошо. «Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, выводят смотреть телевизор, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал"», — рассказала она.

Днем раньше Савченко посетила Макеевскую колонию в Донецке. Во время встречи с пленными силовиками народная избранница выступила с коротким заявлением, в котором призвала лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) произвести обмен всех на всех.

В январе парламентарий опубликовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену у ополченцев Донбасса. Она отметила, что украинская сторона подала запрос на 129 пленных, 494 человека числятся без вести пропавшими.

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.

