В Луганской области пропал полковник Нацгвардии Украины

В Луганской области во время выполнения боевого задания пропал без вести полковник Национальной гвардии Украины Александр Бойко. Об этом во вторник, 20 июня, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По информации украинских силовиков, Бойко мог попасть в плен к ополченцами. «Попытки решить вопросы обмена и передачи полковника Александра Бойко на сегодня не привели к положительным результатам. Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении», — отмечается в сообщении.

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В мае в плен к ополченцам Донбасса добровольно сдался сержант 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Тарас Гапьяк. Военнослужащий сбежал из расположения части из-за пьянства сослуживцев. По словам Гапьяка, украинские военнослужащие употребляют спиртные напитки два-три раза в неделю и открывают огонь по позициям ополчения в состоянии алкогольного опьянения.

Вооруженный конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года, был вызван сменой власти на Украине, произошедшей зимой того же года.

