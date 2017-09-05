В Киеве назвали число украинских пленных в Донбассе

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что в плену у ополченцев Донбасса находится 144 украинца. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщают «Украинские новости».

Она отметила, что украинские власти имеют сведения о 87 пленных из этого числа.

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В августе стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) взяла в заложники дочь военнослужащей Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). «Вернуть ребенка и сохранить жизнь родителям [военнослужащей] Марины Гайко сотрудники спецслужбы пообещали взамен на сотрудничество и передачу им сведений, составляющих государственную тайну ЛНР», — отметили в министерстве госбезопасности ЛНР.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в Донбассе. При этом взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.