Патриарх Кирилл подсобил военнопленным Донбасса

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали условия по обмену пленными. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с лидером ДНР Александром Захарченко и исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником, а также руководителем общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком в Свято-Даниловом монастыре, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу», — сказал Кирилл. Он объяснил, что в списки пока попали не все, находящиеся в заключении. Патриарх также выразил надежду, что их освобождение продолжится дальнейшими усилиями сторон.

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По словам Медведчука, место и время обмена сообщат 27 декабря. «Мы не говорили [об этом] из соображений безопасности», — пояснил он.

«Интерфакс» сообщает, что в ДНР готовы приступить к обмену уже 27 декабря. «Киев до сих пор свое участие в этом не подтвердил», — пояснил собеседник агентства.

15 ноября президент России Владимир Путин в первый раз провел переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик. На них обсуждалась инициатива Медведчука относительно обмена находящимися в заключении.

Обмен пленными в формате «всех на всех» прописан в минских соглашениях. Документ был подписан в феврале 2015 года.

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