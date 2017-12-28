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Порошенко объяснил отсутствие в списке на обмен осужденных на Украине россиян

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Киев в среду в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил изданию «Страна».

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других», — заявил Порошенко.

Ранее глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная на своей странице в Facebook сообщила, что проходящий по делу о событиях в Одессе в 2014 году сторонник «антимайдана» россиянин Евгений Мефедов, который в среду так и не был освобожден, вновь будет доставлен в следственный изолятор. По ее словам, остальных граждан России, кому изменяли меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей.

В среду в Донбассе состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными. Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен непризнанные республики отдали 73 человек.

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