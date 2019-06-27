На Украине не узнали подготовленных для передачи пленников

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что не располагает официальной информацией о четырех украинских пленниках, которых собираются передать Киеву власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Facebook.

В то же время в сообщении отмечается, что Киев считает этот жест самопровозглашенных республик позитивом, поскольку на Украине приветствуют возвращение на «родную землю» всех своих военнопленных. СБУ также напоминает, что Киев в одностороннем порядке передал властям ЛНР и ДНР 15 военнопленных еще в декабре 2016 года.

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Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал имена четырех украинцев, которых власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) собираются освободить из плена. Ими оказались попавшие в плен в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Об освобождении украинцев из плена в Донбассе договорился глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук. В четверг, 27 июня, он провел встречу с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, которые согласились на передачу задержанных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли». Ожидается, что четырех украинцев освободят в пятницу, 28 июня.

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Медведчук отмечал, что это станет серьезным сигналом для действующей власти и позволит наладить сотрудничество между Киевом и Донбассом в сфере обмена пленными. Президент Украины Владимир Зеленский не знал о переговорах.

До этого последний обмен военнопленными состоялся полтора года назад, 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, а ДНР и ЛНР — 74. Передача Киевом военнопленных в декабре 2016 года, о котором напоминает ВСУ, также имела место, однако в ЛНР отрицали, что она была безвозмездной — Киев отказывался передать военнопленных до освобождения двух арестованных в республиках женщин.

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