Медведчук ответил на обвинения Зеленского

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его переговоры об освобождении четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины никак не связаны с его желанием «попиариться» в ходе предвыборной кампании. Его слова в четверг, 27 июня, приводит 112.ua.

Политик посоветовал всем сомневающимся поговорить с родственниками пленных украинцев, чтобы лучше понять ситуацию. «Я думаю, они ближе воспринимают эту тему, и они вам ответят, это предвыборный ход или нет, когда их мужья, и сыновья, и отцы вернутся домой, вот это самое важное», — отметил он, подчеркнув, что все остальное, в том числе и выборы, — «от лукавого».

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Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что не понимает, почему Медведчук должен выступать посредником в отношениях Киева и Москвы. При этом на размещенных в сети кадрах с брифинга было видно, что украинский лидер комментирует эту тему на повышенных тонах и выглядит разъяренным.

27 июня Медведчук провел в Минске встречу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, в ходе которой договорился об освобождении четверых удерживаемых в Донбассе украинцев. При этом он отмечал, что Зеленский был не в курсе ведущихся переговоров и, вероятно, узнает о них только из сообщений СМИ.

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан. Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть партий, в том числе и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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