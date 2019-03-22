Украинец Гриб сел за склонение российской школьницы к теракту на выпускном

Гражданин Украины Павел Гриб признан виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом со ссылкой на решение Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону сообщает РИА Новости.

Гриб осужден по части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Ранее гособвинитель запросил для обвиняемого тот же срок, к которому он был приговорен по решению суда.

Как считает следствие, 21-летний Гриб с 27 марта по 15 мая 2017 года находился на территории Украины и общался по интернету с ученицей старших классов города Сочи. Обвиняемый убеждал девочку заложить в школе заранее изготовленное самодельное взрывное устройство.

По замыслу Гриба, взрыв в школе должен был произойти на выпускном вечере 30 июня. Как отмечают следователи, после этого он советовал школьнице покинуть Россию.

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