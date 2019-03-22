ЕС вступился за склонявшего российскую школьницу к теракту украинца

Евросоюз призывает Россию освободить гражданина Украины Павла Гриба, получившего тюремный срок за содействие терроризму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ЕС в России, передает РБК.

Как отмечается в документе, в Брюсселе ожидают немедленного освобождения мужчины. Евросоюз призывает предоставить ему «доступ к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается». В частности, к Грибу требуют допустить украинских врачей.

В заявлении говорится, что молодой человек страдает серьезным заболеванием и имеет инвалидность, а состояние его здоровья вызывает опасения. В ЕС также считают, что в августе 2017-го Гриба похитили в Белоруссии и затем «незаконно удерживали в России без каких-либо обоснованных обвинений».

Гриб ранее 22 марта был признан виновным в призывах к терроризму и склонению к теракту. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, Гриб в 2017 году находился на территории Украины и общался по интернету с ученицей старших классов города Сочи. Он убеждал девочку заложить в школе взрывное устройство, которое сработало бы во время выпускного.

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