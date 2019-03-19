Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина

Министерство иностранных дел России вернуло Украине ноту протеста, направленную Москве в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИД.

«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», — указывает в заявлении. В ведомстве отметили, что никто не вправе указывать российскому руководству, как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.

МИД также призвал Киев признать реальность и исторический выбор жителей Крымского полуострова. В ведомстве добавили, что ничто не изменит того факта, что «сегодня и навсегда — это российская земля».

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Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым 18 марта — в годовщину пятилетия вхождения полуострова в состав России. В заявлении говорилось, что поездка президента — это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также циничное и демонстративное пренебрежение нормами международного права.

В тот же день в НАТО призвали Москву вернуть регион под контроль Киева. В МИД в ответ призвали смириться с осознанным выбором крымчан и отметили, что мировое сообщество не понимает, чего хотят жители полуострова.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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