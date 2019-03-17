Евросоюз снова отказался признать Крым российским

Евросоюз останется верен политике непризнания Крыма в качестве территории России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое опубликовано на сайте Евросовета в воскресенье, 17 марта.

«Европейский союз сохраняет приверженность полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в документе, выпущенном в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму. Там же отмечается, что ЕС призывает все государства — члены ООН принять аналогичные меры.

В Евросоюзе также снова осудили рост напряженности в Азовском море и Керченском проливе, причиной которого стали «нарушения международного права со стороны России». Кроме того, там в очередной раз призвали «незамедлительно и без предварительных условий» освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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В заявлении также осуждается строительство Крымского моста без согласия Украины, растущая милитаризация полуострова и якобы имеющее место нарушение прав жителей региона, которых «вынуждают принимать российское гражданство и проходить службу в Вооруженных силах Российской Федерации».

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией. Большинство стран —членов ООН российский суверенитет над Крымом не признали.

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