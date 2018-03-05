Украинец пришел пешком в Крым и принес набитый коллекционными монетами пакет

Восемь килограммов монет Нацбанка Украины нашли российские таможенники у гражданина Украины, который пришел пешком в Крым через пункт пропуска «Армянск». Об этом в понедельник, 5 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Крымской таможни.

«Мужчина заметно нервничал, неся в руках увесистый черный полиэтиленовый пакет. Сотрудники таможни решили проверить содержимое, в пакете оказались более 450 незадекларированных памятных, юбилейных монет, сувенирных жетонов Национального банка Украины», — рассказали в ведомстве.

При пересечении границы мужчина пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. Документы, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали. Монеты отправили на экспертизу.

21 марта 2017 года в московском аэропорту Домодедово у пассажирки, прибывшей из Цюриха, изъяли ордена и старинные монеты общей стоимостью более 7 миллионов рублей. В ее чемодане были, в частности, орден Белого Орла, императорский орден Святой Анны и три монеты Российской империи — рубли 1881 и 1818 годов и полтину 1839 года. Нарушительница заявила, что монеты и ордена купил на интернет-аукционе ее отец, а сама она не знает их стоимости.

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