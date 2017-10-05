Крымские пограничники пресекли вывоз двух дельфинов с полуострова

В рыбном порту Керчи пограничники обнаружили двух живых дельфинов, которых везли в тесном контейнере с мутной водой в кузове грузовика. Об этом сообщили «Российской газете» в пресс-службе республиканского погрануправления ФСБ в четверг, 5 октября.

У 24-летнего водителя не было ветпаспортов и других необходимых для перевозки дельфинов документов. Как мужчина пояснил силовикам, животных он вез из дельфинария города Саки в Анапу.

Возбуждено административное дело о нарушении правил транспортировки млекопитающих (статья 8.35 КоАП России).

Дельфинов передали в лечебно-диагностический центр Евпатории, специализирующемся на реабилитации китообразных.

В январе 2016 года на Домодедовской таможни остановили пассажира рейса Хошимин — Москва, пытавшегося незаконно провезти через границу чемодан с пятью живыми обезьянами и пятью лемурами. 58-летний житель Вьетнама пояснил таможенникам, что доставил их по просьба друга, занимающегося продажей зверей.