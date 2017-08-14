Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону отказало в возвращении домой жителю Херсонской области Михаилу Дорошенко, который три дня дрейфовал в открытом море на надувном батуте, прежде чем достиг берегов Крыма. Вернуться на родину молодому человеку удалось благодаря помощи российских пограничников. Об этом в понедельник, 14, августа, сообщает «Крыминформ».

Как отметили в пограничном управлении ФСБ России в регионе, украинец вместе с матерью, которая приехала за ним на полуостров, не смог сразу пересечь границу через пункты пропуска. У мужчины не было документов, поскольку удостоверяющие личность бумаги остались на берегу моря в Херсонской области.

«Не разбираясь во всех деталях и не сумев войти в положение беззащитного, консул ответил, что только уплатив штраф в размере 3,2 тысяч рублей за утерю паспорта, молодой человек может рассчитывать на получение разрешительных документов», — описали случай в пограничном управлении. Как отмечается, необходимой суммы у матери с сыном не нашлось, в итоге в возвращении им отказали.

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После этого российская сторона по линии пограничных представителей достигла договоренности о возвращении граждан Украины на родину.

8 августа сообщалось о спасении Дорошенко, который три дня дрейфовал в Черном море. По словам молодого человека, он решил после работы заночевать на причале: забрался на батут и уснул, а когда открыл глаза, то увидел, что находится в открытом море. Как выяснилось, батут смыла волна.

Дорошенко находился в море без воды и еды в 40-градусную жару. На третий день его обнаружил российский сторожевой катер: пограничникам поступил сигнал о человеке, терпящем бедствие в Каркинитском заливе. Молодой человек был истощен, его доставили в больницу поселка Черноморское в состоянии средней тяжести с тепловым ударом и обезвоживанием.