Приморские таможенники задержали китайца с лягушачьим жиром

В Приморье пограничники задержали гражданина Китая, который пытался вывезти более шести килограммов жира лягушек. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

При прохождении таможенного контроля на посту «Пограничный» иностранец заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако в его багаже обнаружили восемь контейнеров, в которых находилось 6,2 килограмма лягушачьего жира.

«Как утверждает правонарушитель, товар ему передал незнакомец, который пообещал денежное вознаграждение по прибытии в Китай. О том, что жир лягушки необходимо декларировать, житель Поднебесной не знал», — отмечается в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Жир направили на экспертизу.

Согласно действующему законодательству, вывоз лягушки и ее дериватов допускается только при наличии разрешительных документов.

В Китае жир лягушек используется в медицине и косметологии. От одной лягушки получают три-четыре грамма жира. Для извлечения 6,2 килограмма было убито около двух тысяч животных.

В феврале таможня Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) задержала более 400 килограммов незадекларированных искусственных зубов из Китая. Таможенники насчитали 726,7 тысяч нелегальных пластмассовых изделий, все они были изъяты.