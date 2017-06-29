У пассажирки рейса Тель-Авив — Москва изъяли серьги за 28,5 миллиона рублей

В московском аэропорту Шереметьево таможенники изъяли у женщины, прибывшей рейсом из Тель-Авива, незадекларированные серьги с бриллиантами. По оценке экспертов, стоимость ювелирного изделия — 28,5 миллиона рублей. Сумма таможенных платежей, не внесенных нарушительницей, составила почти 8,36 миллиона рублей. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Шереметьевской таможни.

Израильтянка была остановлена после прохождения «зеленого коридора». Она сказала инспектору, что не имеет при себе вещей, подлежащих обязательному декларированию. Несмотря на это, таможенники обнаружили в куртке пассажирки серьги из белого золота с двумя бриллиантами. Женщина заявила, что сережки принадлежат ей, и она везла украшение на торжество.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере».