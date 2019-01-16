ФСБ выгнала из России украинского шпиона по кличке Рыжий

ФСБ задержала у границы Воронежской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке Рыжий и принудила покинуть страну. Об этом в среду, 16 января, региональное управление ведомства сообщило «Интерфакс».
По данным следствия, задержанный Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь. Ему было поручено собрать и передать сведения о расположении российских воинских частей, перемещении военной техники на территории Крыма и числе пограничников, проходящих службу в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП).
Подобные действия попадают под статью 276 («Шпионаж») УК РФ, однако мужчина не успел совершить преступление, поэтому уголовное дело не было возбуждено. На следующие 20 лет ему запрещен въезд в страну.
24 сентября 2018 года сообщалось, что в Краснодарском крае задержан сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который пытался собирать информацию о военных объектах и служащих Министерства обороны России. Украинец прибыл на территорию края якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.