ФСБ выгнала из России украинского шпиона по кличке Рыжий

ФСБ задержала у границы Воронежской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) по кличке Рыжий и принудила покинуть страну. Об этом в среду, 16 января, региональное управление ведомства сообщило «Интерфакс».

По данным следствия, задержанный Леонид Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь. Ему было поручено собрать и передать сведения о расположении российских воинских частей, перемещении военной техники на территории Крыма и числе пограничников, проходящих службу в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП).

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Подобные действия попадают под статью 276 («Шпионаж») УК РФ, однако мужчина не успел совершить преступление, поэтому уголовное дело не было возбуждено. На следующие 20 лет ему запрещен въезд в страну.

24 сентября 2018 года сообщалось, что в Краснодарском крае задержан сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который пытался собирать информацию о военных объектах и служащих Министерства обороны России. Украинец прибыл на территорию края якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания.

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