На Кубани раскрыли украинского шпиона

В Краснодарском крае задержан сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Стефаненко, который пытался собирать информацию о военных объектах и служащих Министерства обороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кубани.

«На территории Краснодарского края был раскрыт сотрудник СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ», — сказали в ведомстве.

В ФСБ отметили, что украинец прибыл на территорию края якобы с целью дальнейшего трудоустройства и проживания. Стефаненко уже выдворили за пределы России.

По данным издания «Украинская правда», в СБУ эту информацию назвали очередным фейком.

В феврале 2018 года в Симферополе задержали гражданина Украины Константина Давыденко, который собирал информацию о деятельности Росгвардии и ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

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