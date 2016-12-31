Украина захотела вернуть осужденного в России шпиона

Минюст Украины инициировал процесс возвращения на родину гражданина страны Валентина Выговского, осужденного в России за шпионаж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 31 декабря, на сайте ведомства.

На основании Конвенции о передаче осужденных лиц Киев намерен добиваться того, чтобы мужчина продолжил отбывать наказание на Украине. Отмечается, что необходимые документы уже отправлены в Дарницкий районный суд украинской столицы.

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«После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. Поэтому, при наличии согласия всех сторон, предстоит передача заключенного», — сообщили в Минюсте. Там также добавили, что ранее с соответствующей просьбой в министерство обратился отец осужденного Петр Выговский.

Валентин Выговский был приговорен в России к 11 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд установил, что мужчина через интернет привлекал работников оборонно-промышленных российских компаний авиакосмического профиля к сбору и передаче ему закрытой технической документации. В поле зрения ФСБ украинец попал еще в 2012 году, в сентябре 2014-го его задержали на территории Крыма.