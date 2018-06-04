Украинский журналист получил 12 лет за шпионаж в России

Мосгорсуд приговорил к 12 годам заключения гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда в понедельник, 4 июня.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала представитель суда Ульяна Солопова.

Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

В ФСБ утверждают, что Сущенко собирал сведения о деятельности Вооруженных сил РФ. По данным спецслужбы, он является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

Журналист был задержан 3 октября 2016 года в Москве.

Согласно заявлению украинского агентства «Укринформ», Сущенко является их сотрудником с 2002 года, а с 2010 года работает корреспондентом во Франции. «Подчеркиваем, что Роман на момент задержания [30 сентября] находился в отпуске и прибыл в Москву в частных целях», — говорится в сообщении. Адвокат Марк Фейгин заявлял, что Сущенко прибыл в российскую столицу в гости к родственникам.

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