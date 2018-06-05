Раскрыты подробности шпионской деятельности украинского журналиста в России

Журналист информационного агентства «Укринформ» Роман Сущенко, приговоренный российским судом к 12 годам заключения, обвинялся в попытке выяснить возможность нового наступления вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на Мариуполь. Об этом во вторник, 5 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

В Федеральной службе безопасности России полагают, что выпускник военно-инженерного танкового училища и, по данным спецслужбы, кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании полковника интересовался структурными подробностями созданной в 2016 году Росгвардии.

Одновременно с этим Сущенко общался с бывшими российскими военными на предмет возможного наступления сил ДНР на Мариуполь. В августе 2014-го в ходе аналогичных действий вооруженные сторонники непризнанной республики добились фактического разгрома украинских военных, напоминает «Коммерсантъ».

Знакомые Сущенко рассказали, что сотрудники ФСБ знали о военном прошлом журналиста, поэтому установили наблюдение за ним.

Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам тюрьмы 4 июня. Журналист был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Сущенко был задержан 3 октября 2016 года в Москве. В «Укринформе» утверждали, что Сущенко является их сотрудником с 2002 года, а с 2010-го работал корреспондентом агентства во Франции. На момент задержания журналист находился в отпуске, а в Москву прибыл в частных целях. Защита Сущенко заявляла, что тот прилетел в российскую столицу в гости к родственникам.

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