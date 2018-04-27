Лишенному статуса Фейгину разрешили защищать обвиняемого в шпионаже украинца

Мосгорсуд позволил лишенному статуса адвоката Марку Фейгину защищать обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко. Об этом в пятницу, 27 апреля, юрист написал на своей странице в Facebook.

«Я допущен судом к рассмотрению дела Романа Сущенко в качестве иного лица по части 2 статьи 49 УПК РФ ("В качестве защитника могут быть допущены один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый"). Сущенко заявил ходатайство о моем допуске посещений в тюрьме как представителя в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека). Теперь я жду возврата моего статуса адвоката судом и прекращения беззакония!» — написал он.

Фейгин также сообщил, что 28 мая пройдут прения сторон на процессе по делу Сущенко.

24 апреля Адвокатская палата Москвы вынесла решение о лишении Фейгина статуса адвоката. Отдельно оговорено, что он в течение года не сможет вновь сдать экзамен. В августе 2017 года Совет адвокатской палаты выносил предупреждение Фейгину за оскорбление коллеги. Тогда внимание привлекли его посты в социальных сетях, которые содержали ненормативную лексику и расценивались как недопустимое для адвоката поведение в публичном пространстве (в первую очередь речь идет о площадной брани в отношении коллег).

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По данным «Ленты.ру», Фейгин заявил на совете, что срок давности по нарушению истек и что он выпустил в социальной сети всего три поста с матом. Он апеллировал к авторитету Федора Плевако, который тоже ругался. Ни один из этих доводов коллегию не убедил.

О задержании Сущенко в Москве стало известно 3 октября 2016 года. По сведениям ФСБ, он как кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

Фейгин утверждает, что Сущенко в течение шести лет проживал во Франции, работая корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже. В Москву журналист приехал к родственникам и здесь был задержан по обвинению в шпионаже.

МИД Украины 7 октября выразил протест в связи с задержанием Сущенко.

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