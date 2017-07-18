Шарий потребовал завести дело на «нездорового» Фейгина из-за слов о педофилии

Украинский журналист и оппозиционный блогер Анатолий Шарий требует возбуждения в России уголовного дела из-за высказывания адвоката Марка Фейгина. Во время передачи «Своя правда» юрист заявил, что Шарий проходит по делу о педофилии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я уже терпел раза четыре, наверное, от него всякую мерзость. Он рассказывал, что меня ищут за совершение педофилистических всевозможных преступлений в Евросоюзе, что является не то что бредом, а плодом больной фантазии», — отметил журналист. По его мнению, Фейгин перегнул палку, он нездоровый человек, «у которого что-то с головой».

«Ему пора ответить и вообще пора уйти из адвокатуры, вылететь, как пробка из бутылки. Вот лично я бы хотел, чтобы его закрыли, чтобы он посидел», — добавил Шарий. Блогер заявил, что ждет от Фейгина извинений «со слезинкой» и признания, что тот соврал. «Мы посмотрим, кто кому педофил», — заключил журналист.

В свою очередь Фейгин отказался приносить извинения. «Никогда. Пусть разбираются с этим заявлением, а какие проблемы, я не вижу здесь проблем. (...). По этому поводу есть все решения судов в Украине, так что я думаю, нет смысла совершенно на него реагировать», — обосновал юрист.

«Говорит Москва» приводит фрагмент текста заявления Шария о возбуждении дела. В нем говорится, что 13 июля в эфире программы «Своя правда» на радиостанции Фейгин распространил «заведомо клеветнические сведения». В разговоре с ведущим адвокат заявил: «Он [Шарий] проходит по делу о педофилии, я думаю, что им есть кому заниматься. Так что этого товарища, надеюсь, рано или поздно привлекут к ответственности».

Как уточнила РИА Новости Сталина Гуревич, адвокат Шария, в Следственный комитет России направлено заявление, а в Хамовнический суд подается иск о защите чести и достоинства. По ее словам, журналист не заявляет материальных претензий, а требует лишь опровергнуть распространенные сведения.

