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Суд взыскал с Навального два миллиона рублей в пользу «Кировлеса»

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Алексей Навальный
Алексей Навальный

Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Кировлес» и взыскал с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева два миллиона 164 тысячи рублей. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил исковые требования удовлетворить частично и взыскать с Навального и двух других фигурантов дела два миллиона 164 тысячи рублей», — огласила решение судья.

В своем иске «Кировлес» просил взыскать чуть больше 16 миллионов 165 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба от хищений.

По версии следствия, Навальный и бывший глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров организовали заключение договора на поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес», генеральным директором которого был Вячеслав Опалев. При этом условия договора были заведомо невыгодными для предприятия. Переданные по этому соглашению лесоматериалы стоимостью 16,1 миллиона рублей фигуранты дела использовали по своему усмотрению.

Навальный и Офицеров в 2013 году были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам условно за растрату имущества предприятия. Ранее по этому же делу был также осужден и бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев — четыре года условно.

Позже приговор Навальному и Офицерову был отменен Верховным судом России. В ходе повторного разбирательства Навальный по делу «Кировлеса» вновь получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.

В октябре 2016 года Никулинский суд уже выносил решение о взыскании с Навального и Офицерова всей суммы ущерба — более 16 миллионов рублей. Однако 14 декабря 2016 года Мосгорсуд отменил это решение и направил иск на новое рассмотрение.

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