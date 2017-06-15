Суд принял иск «Кировлеса» к Навальному на 16 миллионов рублей

Никулинский райсуд Москвы принял к рассмотрению иск компании «Кировлес» к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на 16 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Алена Самоходкина, передает РИА Новости.

По ее словам, досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня. Материальные претензии к оппозиционеру и другим ответчикам направлены на возмещение материального ущерба, причиненного компании в результате хищений.

Ранее в мае Кировский областной суд признал законным приговор Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Решение об условном наказании было оставлено в силе.

Это решение лишает политика права баллотироваться на пост президента страны, но сам Навальный считает, что у него есть шанс. Это произойдет в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если оппозиционер добьется в Конституционном суде признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей основному закону страны.