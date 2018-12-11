Бывший офицер Черноморского флота стал украинским шпионом и сел на 14 лет

Бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает ТАСС.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал офицера Леонида Пархоменко виновным в выдаче гостайны РФ и госизмене и постановил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

На суде Пархоменко не признал вину и отрицал свою причастность к передаче секретных сведений. Его адвокат выразил несогласие с приговором и заявил, что намерен подать апелляцию.

Бывший офицер флота был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, капитан второго ранга в запасе Пархоменко по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну, и передавал их спецслужбе иностранного государства.

Как отмечает агентство, Пархоменко совершал преступления еще в 2003-2005 годах, когда проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах России в должности помощника начальника группы войсковой части.

Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд приговорил бывшего участкового к 13 годам колонии за государственную измену. Его обвинили в передаче секретной информации Центральному разведывательному управлению США.

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