Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Трансляцию его заявления вел телеканал «112 Украина», запись которой доступна на YouTube.

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — сказал он, отметив, что Киев хочет, «чтобы такой момент наступил в ближайшее время». При этом он добавил, что несмотря на эту готовность, Украина рассчитывает получить всех заключенных в России украинцев.

Зеленский также поднял тему украинских моряков, заявив, что их возвращение в рамках обмена недопустимо. «Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — сказал он. Ранее аналогичную позицию выразил МИД Украины.

Ранее предложение одновременно освободить Сенцова и Вышинского озвучила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Так она ответила на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что первым шагом Украины навстречу России должно стать освобождение Кирилла Вышинского.

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

В августе 2015-го суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. За эти деяния он был осужден на 20 лет строгого режима. Свою вину режиссер не признал.

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