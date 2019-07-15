На Украине анонсировали освобождение Кирилла Вышинского

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который уже второй год удерживается на Украине по обвинению в госизмене, может быть отпущен. Об этом заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По информации Сарган, Вышинского могут освободить уже в понедельник, 15 июля, по итогам заседания Подольского районного суда. Заседание состоится в 16:15 по киевскому времени (совпадает с московским).

По ее словам, решению могут способствовать два фактора. Первый — недавнее решение Конституционного суда Украины о том, что подозреваемые в госизмене и терроризме заключенные имеют право на более мягкие условия содержания, в том числе на домашний арест. Второй — «маленькая записочка, которую передали в руки президенту» Украины Владимиру Зеленскому. По ее словам, именно после передачи этой «записочки» у главы украинского государства состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Сарган считает, что Вышинский важен для российского президента и «значит для Путина больше всех украинских пленных». По этой причине, считает она, имеющего украинское и российское гражданство журналиста Киев сможет обменять на 24 украинских моряков, участвовавших в ноябре в провокации в Керченском проливе, украинского журналиста Романа Сущенко и украинского режиссера Олега Сенцова.

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Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Журналист информационного агентства «Укринформ» Роман Сущенко приговорен российским судом к 12 годам заключения. Он признан виновным по статье о шпионаже.

В августе 2015-го суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. За эти деяния он был осужден на 20 лет строгого режима.

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