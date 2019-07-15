На Украине рассказали о неадекватности Зеленского перед встречей с Путиным

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба считает, что предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в присутствии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа является «не очень адекватным». Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины».

По мнению Коцабы, такое предложение связано с тем, что у Зеленского «нет политического и, тем более, дипломатического опыта». «Он не знает, что нельзя приглашать на встречу политиков, с которыми сам пока ещё не встречался и даже не имел телефонного звонка», — пояснил он.

В то же время журналист считает, что при подготовке встречи с Владимиром Путиным Зеленский может проявить жест доброй воли, освободив некоторых политических заключенных, в частности главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Владимир Зеленский записал 8 июля видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу, чтобы обсудить, «чей Крым и кого там нет на Донбассе». Он также отметил, что встреча должна пройти в присутствии президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, а также глав правительств Великобритании и Германии Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене.

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