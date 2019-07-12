Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Skabeeva.

Зеленский отметил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным. Кроме того, он заявил о готовности к обмену заключенными между странами. «Отдайте нам всех наших», — сказал украинский лидер.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Ранее Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России. Летом 2014 года российская сторона обвинила рядового украинского добровольческого батальона «Днепр» в убийстве нескольких мирных жителей в зоне боевых действий в Донбассе. По данным следствия, Литвинов пришел на российскую территорию самостоятельно под видом мирного жителя, чтобы получить медицинскую помощь в одной из больниц Ростовской области, где и был задержан.

Путин и Зеленский провели первые телефонные переговоры с момента вступления последнего в должность президента Украины 11 июля. После разговора в Кремле сообщили, что главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

В Киеве переговоры лидеров двух стран также назвали шагом к возрождению «нормандского формата».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!