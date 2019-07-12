Киев назвал звонок Зеленского Путину шагом к возрождению нормандского формата

Телефонный разговор президентов России и Украины открывает возможность возобновления переговоров в «нормандском формате». Об этом говорится в сообщении команды украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Вчера [11 июля] Зеленский звонил президенту Российской Федерации. Это первый шаг к возобновлению переговоров в "нормандской формате". Надеемся, что уже скоро освободят пленных военных моряков и других граждан Украины, содержащихся в РФ», — отмечается в сообщении.

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Разговор Путина и Зеленского стал первым двусторонним контактом лидеров. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, а также договорились о продолжении на уровне экспертов работы по возвращению лиц, удерживаемых с обеих сторон. Стороны также условились продолжать контакты в ««нормандском формате»», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Позже он добавил, что разговор двух президентов был ознакомительным и носил «достаточно прагматичный» характер.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018-го в Керченском проливе.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Украины, Германии и Франции. В 2015 году лидеры этих четырех стран согласовали в Минске документ, который предусматривает введение в Донбассе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске вместе с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании, обсудить статус Крыма и ситуацию в Донбассе. Путин заявил о готовности поговорить с украинским лидером после того, как в Киеве сформируют правительство.

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