Стали известны возможные итоги переговоров Путина и Зеленского

Россия и Украина могут проявить жесты доброй воли касательно обмена удерживаемых лиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

По информации источника, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили возможность проявления жестов доброй воли в ближайшем будущем и обмена удерживаемыми лицами. В частности, речь идет об украинских моряках, которые были арестованы в Керченском проливе.

«Когда суд вынесет окончательное решение по морякам, а Москва не заинтересована в затягивании этого процесса, они вполне вероятно будут переданы Украине как раз в качестве жеста доброй воли», — заявил источник.

О разговоре глав России и Украины, ставшем первым контактом лидеров двух стран после избрания Зеленского на пост президента, 11 июля сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в нормандском формате.

Тему освобождения моряков Песков не упоминал. По информации украинской стороны, это было ключевым вопросом телефонного разговора.

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