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Киев раскрыл ключевую тему разговора Зеленского с Путиным

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Владимир Зеленский

Ключевым вопросом телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков, арестованных в РФ. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ», — говорится в пресс-релизе.

О разговоре глав России и Украины, ставшем первым контактом лидеров двух стран после избрания Зеленского на пост президента, ранее 11 июля сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в нормандском формате. Тему освобождения моряков Песков не упоминал.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и призывает вернуть их на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Корабли украинского флота, как заявляет российская сторона, нарушили государственную границу РФ в Черном море и опасно маневрировали, не реагируя на требования властей. В итоге пограничники, применив оружие, задержали катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Владимир Путин, комментируя этот инцидент, заявил, что это заранее подготовленная провокация в интересах тогдашнего главы Украины Петра Порошенко, в то время готовившегося к президентским выборам, которые он в итоге проиграл.

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Предыстория: Путин поговорил с Зеленским
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