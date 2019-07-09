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Зеленского обвинили в отказе от Минских соглашений

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Владимир Зеленский

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке избежать выполнения положений Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Никоноровой, об этом свидетельствует прозвучавшее накануне заявление Зеленского о необходимости провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в присутствии не только президента Франции и канцлера Германии, но также премьер-министра Великобритании и президента США. Она напомнила, что добиться подключения к переговорному процессу Вашингтона и Лондона пытался также предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

В ДНР считают, что «Киев пытается всеми возможными способами выскочить из нормандского формата и избежать выполнения Минских соглашений». Глава МИД самопровозглашенной республики отметила, что Зеленский «дословно повторяет риторику» предыдущих властей, и напомнила, что такая позиция Киева не смогла привести к миру в Донбассе за последние пять лет.

8 июля Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры в Минске, тема которых преимущественно коснется вопроса урегулирования ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. По словам украинского лидера, саммит может состояться в Минске при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, но пока Россия не готова дать ответ. По его словам, президент Украины предложил абсолютно новый формат переговоров. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается», — добавил Песков.

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