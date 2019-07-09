Медведчук раскритиковал предложение Зеленского о встрече с Путиным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал популизмом предложение президента страны Владимира Зеленского встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами в Минске. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Медведчука, прежде чем предлагать лидерам «нормандской четверки» встретиться в расширенном составе, Зеленскому следовало бы сначала узнать мнение всех стран, которые участвуют в переговорах. «Может, надо спросить Россию, Францию, Германию? Я, например, очень хорошо знаю эту ситуацию, знаю позицию той же Германии, которая возражает против участия США. А по поводу Великобритании — вопрос вообще не обсуждался. Это что за предложения? Это просто для того, чтобы сказать, заявить, сделать пиар-ход, что это стремление к миру? Нет», — сказал политик. По его мнению, подобные шаги Зеленского говорят о том, что он не стремится прекратить боевые действия и установить мир в Донбассе.

8 июля Зеленский на своей странице в Facebook обратился к Путину с предложением провести переговоры в Минске, тема которых преимущественно коснется вопроса урегулирования ситуации в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не меняет и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. По словам украинского лидера, саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, но пока Россия не готова дать ответ. По его словам, президент Украины предложил абсолютно новый формат переговоров. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается», — добавил Песков.

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